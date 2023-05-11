Bush’tan Başkan Barzani’ye mektup: Umarım Kürt milleti, geleceği için Barzani'nin dünya görüşünü daha iyi anlar

BARZAN (K24)

Eski ABD Başkanı George W. Bush, Barzani Ulusal Müzesi’nin açılışı dolayısıyla Başkan Mesud Barzani'ye bir tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda “Sizi bu kez Teksas'ta tekrar görmeyi umuyorum" diyen eski ABD Başkanı Bush şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Başkan Mesud Barzani, sizi ve ailenizi Barzani Ulusal Müzesi'nin açılışı dolayısıyla kutluyorum.

Bu harika anıt ve müze, ailenizin tarihi yeniden yazmak için gösterdiği çabaların açık bir kanıtı.

Barzani'nin mirası fedakarlık, engelleri aşma ve direniştir. Bu özel yer, gelecek nesiller için başarılarının bir hatırlatıcısıdır.

Umarım Kürt milleti, geleceği için Barzani'nin dünya görüşünü daha iyi anlar.

Babanızın mirasını gururla devraldınız. Liderliğiniz, Irak'ın Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinden sonra başka bir aşamaya geçilmesi için çok önemliydi.

ABD'nin çok önemli bir ortağısınız ve Kürdistan'ın terörizmden kurtulmasına ve bir umut ışığı olmasına yardım ettiniz.

Sizi Beyaz Saray'da ağırlamak büyük bir onurdu. Umarım bu sefer Teksas'ta tekrar görüşürüz.

Eşim Laura mutlu bir kutlama diler.”