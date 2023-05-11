Kürdistan Bölgesi Hükümeti: Kürdistan petrolü ihracatıyla ilgili prosedürler tamamlandı

ERBİL (K24)

Basın ve Enformasyon Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümetin Kürdistan Bölgesi petrolü dosyası üzerinde anlaşması sonrası petrol ihracatının yeniden başlatılmasıyla ilgili prosedürler tamamlandı” denildi.

Açıklamada, Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın Irak Petrol Şirketi’nin (SOMO) Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracat sürecinin, Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı üzerinden başlatılması talebini 10 Mayıs’ta Türkiye tarafına resmen ilettiği belirtildi.

Petrol ihracatının başlaması için Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Irak Petrol Bakanlığı’nın, Türkiye’den gelecek yanıtı beklediği ifade edildi.