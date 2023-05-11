Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye çağrı: Buyursun lütfen gelsin

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce’ye çağrıda bulunularak, “Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin” dedi.
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türkiye Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu CHP cumhurbaşkanı adayı

HABER MERKEZİ

CHP lideri ve 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde sabah saatlerinde kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından partisinin genel merkezinde açıklama yaptı.

İnce, "Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" dedi.

CHP lideri ve 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında Barış Manço 'Halil İbrahim Sofrası' şarkısını paylaşan Kılıçdaroğlu, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…" ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu, daha önce de Muharrem İnce’ye çağrıda bulunmuştu.

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