Erdoğan’dan Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin açıklama: Üzüldüm

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak-Altındağ'da konuştu.

Erdoğan, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili “Pazar günü inşallah balkon konuşmamızın hazırlığını yaptınız mı? Sandıklar patlamalı” dedi.

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine değinen Erdoğan, “Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekildi. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Biz tabi yola diğerleriyle devam ediyoruz. Önemli olan benim milletimin vereceği karar” ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı’na yüklenen Erdoğan, “Önlerine gelene makam mevki vaadederek bu ülkenin yönetimine talip olunur mu? Milletimiz size kendi kaderini teslim etmez” şeklinde konuştu.

Konuşmasında Selahattin Demirtaş’a da yüklenerek, “Bu Selo Diyarbakır’da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan haindir” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“PKK’lıları FETÖ’cüleri ceza evinden salma, devlete doldurma sözüyle belki birilerine şirin görüne bilirsin ama millet size ülkesini teslim etmez. Bu Selo, kimdir bu Selo. Bu Selo Diyarbakır’da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan haindir. Ve 51 Kürt kardeşimizi öldüren bu Selo şimdi Kılıçdaroğlu ve diğerleri bunu kurtarmak için çalışıyorlar. Başaramayacaksınız. Allah’ın izniyle biz geliyoruz yine. Başaramayacaksınız.”