Politika

İngiltere: Ukrayna’ya uzun menzilli seyir füzeleri göndereceğiz

İngiltere, Ukrayna'ya uzun menzilli "Storm Shadow" (Fırtına Gölge) seyir füzeleri tedarik edeceğini duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya İngiltere Ukrayna uzun menzilli seyir füzeleri

HABER MERKEZİ

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, parlamentoda yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya "Storm Shadow" seyir füzeleri sağlayacağını doğruladı.

Wallace, böylelikle Ukrayna güçlerinin, cephe hattının gerisindeki Rus birliklerini, mühimmat ve yakıt depolarını vurabileceğini belirtti.

Füzelerin, Ukrayna'nın egemenlik alanındaki Rus güçlerini geri püskürtmesine olanak sağlayacağına işaret eden Wallace, "Bu füze sistemlerinin hibe edilmesi, Ukrayna'ya Rusya'nın vahşetine karşı kendini savunması için en iyi şansı veriyor" ifadesini kullandı.

Wallace, Rusya'nın sivilleri öldürmesine seyirci kalmayacaklarını dile getirerek, "Rusya, Ukrayna'ya bu tür sistemlerin sağlanmasına kendi eylemlerinin yol açtığını kabul etmelidir" dedi.

Bakan Wallace, bu silahların, Ukrayna'ya "kendi egemenlik alanı içinde kullanılabilmeleri için" verildiğinin altını çizdi.

İngiltere'nin tedarik edeceği Storm Shadow seyir füzelerinin, 250 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olduğu biliniyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, şubatta yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler göndermeye hazır olduklarını ve İngiliz hükümetinin, bunların tedariki için ihale süreci başlattığını belirtmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv