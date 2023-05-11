Dolar serbest piyasada 21 lira seviyesini aştı

HABER MERKEZİ

Kapalıçarşı'da dolar kuru yüzde 1'den fazla yükselerek 21,28 TL seviyesine çıktı. Euro kuru ise 23,19 seviyesinden fiyatlanıyor.

Türkiye'nin en büyük özel ve kamu bankalarında da dolar, 21 TL seviyesinden satılıyor.

Bir özel bankada ise dolar/TL yüzde 3,3'lük günlük yükselişle 22,04 seviyesinden satılıyor

Resmi dolar/TL kuru ise yatay seyrini sürdürerek 19,57'den işlem görüyor.

Öte yandan BloombergHT'ye göre Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS primi) Aralık 2022'den bu yana ilk kez 500 baz puanın altını gördü.

Risk priminde 42 puanlık düşüş yaşandı. Bu, Kasım ayından bu yana en sert düşüş oldu.