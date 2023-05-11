Politika

Fahrettin Koca'dan Kızılay Başkanı'na istifa çağrısı

Fahrettin Koca, depremde çadır satışıyla gündeme gelen Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısında bulundu.
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Kerem Kınık
Kerem Kınık
türkiye Kerem Kınık Fahrettin Koca Kızılay istifa

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar Belediyesinin Nev Mekan'da düzenlediği programda gençlerle bir araya geldi.

Koca, Kızılay'ın AHBAP Derneğine çadır satması iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Memleketin bütün hastalarının sadece kan sorununu organize etmesi bile önemli bir ihtiyaç" ifadelerini kullanan Koca, şunları söyledi: 

"Bazen algılar, olguların önüne geçiyor. Bu algıya sebep veriyorsak gereğini yapmalıyız. Bir kişinin bile kan vermesini bir vatandaşımızın kan vermesini kan ihtiyacı için etkileyebilecek algıya sebep olabiliyorsak biz orada durmamalıyız. Kaanatim bu."

NE OLMUŞTU?

Kızılay'ın Maraş merkezli depremlerin üçüncü gününde başkanlığını Haluk Levent'in yaptığı Ahbap derneğine 2 bin 50 çadır sattığı iddia edilmişti. Kamuoyunda tartışmalara neden olan iddia Kızılay Başkanı Kerem Kınık tarafından doğrulanmıştı.

Satışın Kızılay'ın iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil Şirketi tarafından yapıldığını söyleyen Kınık, maliyetine yapıldığı belirtilen satıştan elde edilen gelirin çadır üretiminde kullanılacağını kaydetmişti.

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