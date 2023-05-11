Politika

KSDP lideri: Başkan Barzani’nin mesajının uygulanması için adım atılmalı

KSDP lideri Muhammed Hacı Mahmud, Başkan Barzani’nn Kürdistani taraflara bölgedeki sorunların ortak bir çözüm bulmaları yönündeki mesajının uygulanması için adım atılması gerektiğini söyledi.
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KSDP lideri Muhammed Hacı Mahmud
KSDP lideri Muhammed Hacı Mahmud
kürdistan Muhammed Hacı Mahmud Mesud Barzani mesaj

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, Barzani Ulusal Müzesi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Tüm Kürdistani taraflara, yeni bir sayfa açılması için 18 Mayıs’tan önce büyük bir toplantı tertip etmelerini ve tüm sorunlara çözüm bulunması çağrısında bulunuyorum” dedi.

K24’e konuşan Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi (KSDP) Genel Sekreteri Muhammed Hacı Mahmud, Başkan Barzani’nin mesajının önemini vurgulayarak, mesajın uygulanması için adım atılması gerektiğini belirtti.

Muhammed Hacı Mahmud, “Başkan Barzani’nin mesaj oldukça kapsamlıydı. Tüm konularla ilgili düşüncelerini aktardı” dedi

Barzani Ulusal Müzesi’nin açılışına da değinen KSDP lideri. “Bugün Kürdistan için tarihi bir gün. Böyle bir müzenin açılması, Barzani’nin milletinin özgürlüğü için verdiği mücadelesinin gösterilmesi açısından oldukça önemli” ifadelerini kullandı.

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