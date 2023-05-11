Irak Cumhurbaşkanı: Kürdistan Bölgesi ile Irak ilişkileri çok iyi

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki ilişkilerin çok iyi bir aşamada olduğunu belirterek, daha önce var olan sorunların şimdi çözüldüğü kaydetti.

İlişkilerin gelecekte daha da iyi olacağını umduğunu söyleyen Reşid, "Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece içeride ve dışarıda her yerde daha güçlü olacağız, o zaman daha ileri bir plan yapabileceğiz" şeklinde konuştu.

4 Nisan’da Başbakan Mesrur Barzani, Bağdat'ı ziyaret etmiş, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani tarafından karşılanmıştı.

İki başbakanın katılımıyla düzenlenen törenle Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının ortaklaşa başlatılmasına ilişkin bir anlaşma yapılmıştı.