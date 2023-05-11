Politika

Irak Cumhurbaşkanı: Kürdistan Bölgesi ile Irak ilişkileri çok iyi

Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu ifade ederek, ilişkilerin gelecekte daha da gelişeceğini umduğunu söyledi.
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kürdistan Latif Reşid ırak cumhurbaşkanlığı Kürdistan Bölgesi Bağdat

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki ilişkilerin çok iyi bir aşamada olduğunu belirterek, daha önce var olan sorunların şimdi çözüldüğü kaydetti. 

İlişkilerin gelecekte daha da iyi olacağını umduğunu söyleyen Reşid, "Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece içeride ve dışarıda her yerde daha güçlü olacağız, o zaman daha ileri bir plan yapabileceğiz" şeklinde konuştu.

4 Nisan’da Başbakan Mesrur Barzani, Bağdat'ı ziyaret etmiş, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani tarafından karşılanmıştı.

İki başbakanın katılımıyla düzenlenen törenle Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının ortaklaşa başlatılmasına ilişkin bir anlaşma yapılmıştı.

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