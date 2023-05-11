Sinema

Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon gözaltına alındı

Bahşişli restoran çalışanları için asgari ücretin artırılmasını desteklemek için düzenlenen protestoda gözaltına alınan Susan Sarandon, işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.
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Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon
Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon
dünya Susan Sarandon gözaltı işçilere destek

HABER MERKEZİ

"Thelma and Louise" filmiyle tanınan Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, bahşişli restoran çalışanları için asgari ücretin artırılmasını desteklemek için Albany'deki New York Eyaleti Meclis Binası'nda düzenlenen protesto yürüyüşünde gözaltına alındı.

Oyuncu, miting esnasında işçi haklarını vurgulayan bir konuşma yaptı. Eyalet Meclis binasının girişinde "Tek bir adil ücret!" diye bağırdıkları görülen Susan Sarandon ve gözaltına alınan diğer aktivistlerin işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi. 

Sarandon, 2018 yılında da Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen politikalarını protesto ederken gözaltına alınmıştı. 

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