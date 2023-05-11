Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya: Elinizi Türk'ün devletinden çekin

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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Rusya’ya mesaj verdi.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız.”

Kılıçdaroğlu ayrıca, Türkçe paylaşımının yanı sıra konuyla ilgili bir de Rusça mesaj yayımladı.