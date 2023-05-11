Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya: Elinizi Türk'ün devletinden çekin

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya’ya yönelik paylaştığı mesajında, "Elinizi Türk'ün devletinden çekin" dedi.
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Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu
türkiye Kemal Kılıçdaroğlu Rusya cumhurbaşkanı adayı

HABER MERKEZİ

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Rusya’ya mesaj verdi. 

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız.”

Kılıçdaroğlu ayrıca, Türkçe paylaşımının yanı sıra konuyla ilgili bir de Rusça mesaj yayımladı.

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