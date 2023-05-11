Sirwan Barzani: Barzani Ulusal Anıtı ziyaretçilere açıldı

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat partisi (KDP) Merkez Komite Üyesi Sirwan Barzani, Barzani Ulusal Anıtı’nın ölümsüz (Nemir) Kürt lider Mele Mustafa Barzani'nin yaşamı ve mücadelesinden fotoğrafların yanı sıra, Kürdistan Cumhuriyeti döneminden kalma tabancası ve özel eşyalarından oluştuğunu belirtti.

Sirwan Barzani, Mele Mustafa Barzani’nin eşinin, sürekli yer değiştirip sürgünde yaşamasına rağmen arşivi iyi koruduğunu ifade etti.

Barzani Ulusal Anıtı’nın önümüzdeki günlerde genişletileceğini belirten Sirwan Barzani, Mele Mustafa Barzani adına uluslararası madalya düzenlenmesi için çaba harcandığını belirtti.

Sirwan Barzani bu madalyanın insan ve kadın haklarının yanı sıra diğer alanlarda insanlığa hizmet edenlere verileceğini kaydetti.

Barzani Ulusal Anıtı, 2005 yılında yapılmasına karar verilmişti.