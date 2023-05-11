Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatı başlıyor

ERBİL (K24)

Irak Petrol Bakanı Hayan Abdulgani, yaptığı açıklamada Kürdistan Bölgesi petrolünün Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı üzerinden ihracatının 13 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını belirtti.

Hayan Abdulgani, Irak Petrol Şirketi’nin (SOMO) Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatının 13 Mayıs Cumartesi günü başlaması konusunda Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’ni (BOTAŞ) bilgilendirdiğini ifade etti.

Irak Petrol Bakanı, petrol ihracatı konusunda uluslararası anlaşmaların tamamlandığını dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti bugün yaptığı açıklamada Kürdistan petrolünün yeniden ihraç edilmesiyle ilgili prosedürlerin tamamlandığını duyurmuştu.

Basın ve Enformasyon Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümetin Kürdistan Bölgesi petrolü dosyası üzerinde anlaşması sonrası petrol ihracatının yeniden başlatılmasıyla ilgili prosedürler tamamlandı” ifadelerine yer verilmişti.

4 Nisan’da Bağdat’ta Başbakan Mesrur Barzani ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin katılımıyla düzenlenen törenle Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının ortaklaşa başlatılmasına ilişkin bir anlaşma imzalanmıştı.