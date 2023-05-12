Politika

Avrupa Ligi: Roma avantajlı bir galibiyet aldı, Juventus uzatmada umutlandı

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarından avantajlı ayrılan takım Roma olurken, Juventus 90+7’de umutlandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçları sonuçlar

HABER MERKEZİ

Avrupa’nın 2 numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final ilk maçları bu akşam oynandı.

Almanya takımı Bayer Leverkusen ile İtalyan temsilcisinin Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelesinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarının 63. dakikasında Roma, Bove'nin attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Mücadelede başka gol olmayınca Roma, Bayer Leverkusen’i tek golle mağlup ederek rövanş öncesi avantajlı skoru elde etti.

JUVENTUS 90+7’DE UMUTLANDI

Yarı finalin diğer ayağında ise bir başka İtalyan temsilcisi Juventus, İspanya takımı Sevilla'yı Torino'daki Allianz Arena'da ağırladı.

Sevilla, maçın 26. dakikasında En Nesyri ile öne geçti. İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Juventus'ta 90+7. dakikada sahneye çıkan Gatti beraberlik golünü attı ve maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş müsabakaları ise 18 Mayıs'ta oynanacak.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv