Ekonomi

Goldman Sachs raporu: Piyasa kimin kazanma olasılığını daha yüksek buluyor?

Goldman Sachs ekonomistlerinin raporuna göre piyasa beklentilerinde, muhalefetin kazanma olasılığının daha yüksek görüldüğü belirtildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Goldman Sachs 14 Mayıs seçimleri rapor

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin heyecanla beklediği kritik seçimlere iki gün kalırken, yabancı yatırımcı ve bankaların ülkeye ilgisi de artıyor. Yabancı bankalar, seçim sonrasına ilişkin analizler de yayımlıyor.

Bloomberg'in haberine göre Goldman Sachs, seçimlere ilişkin analizinde Merkez Bankası’nın (MB) keskin düşüş kaydeden rezervlerinin, kurda oynaklık riskini artırdığını belitti. Analize göre piyasa, Türk lirasında keskin bir değer kaybını fiyatlıyor.

“MUHALEFET KAZANIRSA FAİZ ARTIRMA OLASILIĞI YÜKSEK”

Goldman Sachs ekonomistleri Başak Edizgil ve Clemens Grafe tarafından hazırlanan 10 Mayıs tarihli raporda şu ifadelere yer verildi:

"Bize göre fiyatlanan faiz beklentileri, muhalefetin kazanma olasılığının piyasa beklentilerinde daha yüksek olduğunu ve muhalefetin iktidarında fiyat istikrarına odaklanma programı doğrultusunda faizleri kararlı bir şekilde artıracağı olasılığının öne çıktığını gösteriyor."

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv