Goldman Sachs raporu: Piyasa kimin kazanma olasılığını daha yüksek buluyor?

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin heyecanla beklediği kritik seçimlere iki gün kalırken, yabancı yatırımcı ve bankaların ülkeye ilgisi de artıyor. Yabancı bankalar, seçim sonrasına ilişkin analizler de yayımlıyor.

Bloomberg'in haberine göre Goldman Sachs, seçimlere ilişkin analizinde Merkez Bankası’nın (MB) keskin düşüş kaydeden rezervlerinin, kurda oynaklık riskini artırdığını belitti. Analize göre piyasa, Türk lirasında keskin bir değer kaybını fiyatlıyor.

“MUHALEFET KAZANIRSA FAİZ ARTIRMA OLASILIĞI YÜKSEK”

Goldman Sachs ekonomistleri Başak Edizgil ve Clemens Grafe tarafından hazırlanan 10 Mayıs tarihli raporda şu ifadelere yer verildi:

"Bize göre fiyatlanan faiz beklentileri, muhalefetin kazanma olasılığının piyasa beklentilerinde daha yüksek olduğunu ve muhalefetin iktidarında fiyat istikrarına odaklanma programı doğrultusunda faizleri kararlı bir şekilde artıracağı olasılığının öne çıktığını gösteriyor."