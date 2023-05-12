‘Kim iktidara gelirse gelsin ana gündemi Kürt sorunu olacak’

DİYARBAKIR (K24)

Türkiye’de Pazar günü hem cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçimleri yapılacak.

Partilerin, ittifakların ve cumhurbaşkanı adaylarının Kürt sorununun çözümüne nasıl yaklaştığını değerlendiren isimler, seçimlerden sonra sorununun çözümüne dair verilen sözlerin unutulmaması gerektiğini söyledi.

K24’e konuşan siyasetçi ve avukat Sedat Yurttaş, “Kim iktidara gelirse gelsin ana gündemi Kürt sorununun çözümü olacak” dedi.

K24’e konuşan Kürt Çalışmaları Merkezi Direktörü Reha Ruhavioğlu ise hem Millet İttifakı’nda hem de Cumhur İttifakı’nda milliyetçi partilerin olduğunu anımsatarak, bu durumun Kürt sorununun çözümünün diğer partilerce etraflıca tartışılmasının önüne geçtiğini belirtti.

Millet İttifakı’nın anadilden söz ettiğini ancak bunu detaylandırmadığını söyleyen Ruhavioğlu, “Cumhur İttifakı ise ‘Geçmişe bakın, sizin için neler yaptım’ diyor” ifadelerini kullandı.

Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Geceyle birlikte şehirlerimize terörün karanlığı çökmeyecek… Benim Kürt kardeşimi kimse tehdit edemeyecek, silah zoruyla kimse iradesine ipotek koyamayacak! Türkiye, 85 milyonun tamamı için daha özgür, huzurlu ve müreffeh bir yer olana kadar çalışacağız. Türkiye Yüzyılı’nı Kürt kardeşlerimizin de desteğiyle hep beraber inşa edeceğiz.”