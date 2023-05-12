KDP’den Başkan Barzani’nin ulusal barış çağrısına destek: Hazırız

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbürosu, yaptığı yazılı açıklamada Başkan Mesud Barzani’nin dün Barzani Ulusal Müzesi’nin açılış töreninde siyasi taraflara yaptığı ulusal barış çağrısına destek verdi.

Açıklamada “KDP’nin destekçileri, üyeleri ve yönetimi adına, Başkan Barzani’nin siyasi taraflara yaptığı ulusal barıl çağrısını tüm gücümüzle destekliyoruz” denildi.

Açıklamada “Başkan Barzani’nin bu mesaj ve çağrısını ölümsüz lider (Mele Mustafa) Barzani’nin barış mesajının devamı olarak görüyoruz. Başkan Barzani’nin talimatının uygulanması için hazır olduğumuzu vurguluyoruz” ifadelerine yer verildi.

KDP, açıklamasında “ulusal sorumluluk gereği ve bölgenin durumunun göz önünde bulundurularak” pratik adımlar atacağını ve bu kapsamda tüm siyasi taraflarla görüşmeler gerçekleştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Başkan Mesud Barzani dün Barzani Ulusal Müzesi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, siyasi taraflara çağrıda bulunmuştu.

Başkan Barzani “Tüm Kürdistani taraflara, yeni bir sayfa açılması için 18 Mayıs’tan önce büyük bir toplantı tertip etmelerini ve tüm sorunlara çözüm bulunması çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullanmıştı.