49 yıl önce bugün ‘Kürdistan’ın gelini olacağım’ diyen Leyla Kasım idam edildi

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Bugün Kürdistan kurtuluş mücadelesinin sembol isimlerinden Leyla Kasım ve arkadaşlarının Irak rejimi tarafından idam edilişinin 48’nci yıldönümü.

Kürdistan'ın işgaline dikkat çekmek için 1974 yılında uçak kaçırma girişiminde bulunan Leyla Kasım 4 arkadaşı ile birlikte 49 yıl önce bugün Irak Baas rejimi tarafından idam edildi. Leyla Kasım Kürt mücadelesinde idam edilen ilk kadın direnişçi oldu.

Leyla Kasım, 1952 yılında Kerkük’e bağlı Xaneqîn kentinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğreniminden sonra ailesiyle birlikte Bağdat’a göç etti. 1971'de ise Bağdat'a üniversitede sosyoloji eğitimi görmeye başladı. Kısa zaman içinde Kürt öğrenci birliğinin aktif üyelerinden biri oldu.

Bağdat’ta lise öğrenimini tamamlayan Kasım, 20 yaşındayken Kürdistan Öğrenciler Birliği (YXK) ile tanıştı ve onlara destek verdi. O dönemler özellikle Güney Kürdistan hassas bir dönemden geçiyordu. 1974’ün baharında Baas rejimi Kürtlere karşı savaş açmıştı. Saddam rejimi Kürt ailelerini Bağdat’tan çıkarmaya başladı.

Leyla Kasım, toplumsal eşitlik, kadın hakları ve Kürt sorunu üzerinde yoğunlaşıyordu. Leyla Kasım’ın Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) üye olduğu dönemde, 11 Mart 1970'te Saddam Hüseyin ile efsanevi Kürt lider Mele Mustafa Barzani arasında özerklik anlaşması yapılmıştı. Anlaşmaya göre; Güney Kürdistan'ın 3 vilayeti olacaktı. Erbil başkent olacak ve parlamento kurulacaktı. Merkezi Irak Hükümeti’nde 5 bakan ve başbakan vekili Kürtlerden atanacaktı. Kürtçe, ikinci resmi dil kabul edilecekti. Ancak, rejim bu anlaşmaya uymadı. İşgal harekatına başladı.

Bu dönemde Leyla Kasım, Kürt halkının sesini dünyaya duyurmak amacıyla bir uçak kaçırmayı kararlaştırdı. Ancak uçağın iki saat geç kalmasıyla eylemleri deşifre oldu.

İstihbarat güçleri tarafından tutuklanan Leyla Kasım, Cevad Hemevendi, Neriman Fuad Mesti, Hesen Heme Reşid ve Azad Süleyman Miran 12 Mayıs 1974'te sabah saat 07.00’de idam edildi.

İdam sehpasına Kürt ulusal marşı Ey Raqîb’i okuyarak giden Leyla Kasım, şunları söylüyordu:

“Beni öldürün fakat şu gerçeği de bilin ki benim öldürülmemle binlerce Kürt uyanacak. Ben Kürdistan’ın özgürlüğü yolunda canımı feda ettiğimden dolayı sevinç ve gurur duymaktayım.”

O, “Bu Kürt kıyafetlerimle Kürdistan’ın gelini olacağım” diye ekliyordu.