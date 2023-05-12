Başkan Barzani: Milletimizin mücadele tarihi çok tahrif edilmiş

ERBİL (K24)

Başkan Barzani, “Milletimizin mücadelesi zulme karşıydı ancak milletimizin mücadele tarihi çok tahrif edilmiş” dedi.

Başkan Mesud Barzani, Barzani Ulusal Müzesi açılış töreni 2. gününde bir konuşma yaptı.

“Birçok kişi müzenin neden ve nasıl kurulduğunu sorabilir” diyen Başkan Barzani, şöyle devam etti.

“Bu müze, bir tarihin ayakta kalması ve unutulmaması için kuruldu. İnsan bazen kendi bildiğini başkalarının da bildiğini zanneder ve bundan bahsetmek istemez ancak bunun yanlış olduğunu görürüz. İnsanların bilmediği birçok şey var. Barzan metodu, ya da Barzan’da başlayan özgürlük mücadelesi gibi. Umuyorum ki bu müze vesilesiyle gelecek nesiller bir yere kadar kendi milletinin çok egemen olan tarihini anlar.”

“Milletimizin mücadele tarihi, milletimize zulüm ve ihanet eden devletler tarafından çok tahrif edilmiş” ifadelerini kullanan Başkan Barzani, “Kendilerini yasaları ve hukuku uygulayan, milletimizi de hukuka karşı çıkan olarak lanse etmişlerdir. Bunun aksine zulüm etmişler, milletimiz de kendini savunmuş. Söz konusu devletlerin arşivinde yeni belgeler bulundu. Kendi raporlarında bunu nasıl yaptıklarını dile getirmişler” şeklinde konuştu.

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