Politika

Seçime iki gün kala son anket: İşte sonuçlar

Yayımlanan son ankete göre Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 51,7 oyla seçimi ilk turda kazanıyor.
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türkiye Anket ORC Seçim Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan

HABER MERKEZİ

ORC Araştırma şirketi 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine yönelik anketini paylaştı. 

Araştırma 10-11 Mayıs tarihleri arasında 28 ilde 3 bin 920 katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirildi.

Yüzde +/- 1,8 hata payı olan ankete göre cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oylar şöyle oldu:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,7

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,2

Sinan Oğan: Yüzde 2,8

Muharrem İnce: Yüzde 1,3

GENEL SEÇİMLER

AK PARTİ

Yüzde 34,5

2018 seçimlerinde AK Parti yüzde 42,6 oy almıştı. 

CHP 

Yüzde 28,4

2018 seçimlerinde 22,6 oy oranında kalmıştı. 

İYİ PARTİ 

Yüzde 13,7 

İYİ Parti ise son seçimlerde yüzde 10 oy almıştı. 

YEŞİL SOL PARTİ 

Yüzde 10,6

HDP son seçimde 11,7 oy oranını görmüştü. 

MHP 

Yüzde 7,3

2018 seçimlerinde MHP 11,1 oy almıştı. 

Diğer 

Yüzde 5,5 

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