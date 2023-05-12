Kremlin’den Kılıçdaroğlu’na yanıt

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Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter’dan hem Türkçe hem de Rusça yaptığı "Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, deep fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin" paylaşımına Rusya’dan yanıt geldi.

Sputnik’in aktardığına göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kılıçdaroğlu’nun iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Peskov, “Diğer ülkelerin içişlerine ve seçim süreçlerine karışmadığımızı defaatle söyledik ve bunda ısrarcıyız. Resmi olarak beyan ederiz ki, herhangi bir müdahale söz konusu olamaz. Eğer birileri Kılıçdaroğlu’na böyle bir bilgi vermişse, bunlar yalancıdır” dedi.