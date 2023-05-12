BM: Bir ayda 200 bin kişi Sudan'dan kaçarak komşu ülkelere sığındı

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Sudan'da yaşanan göçle ilgili bilgi veren Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcüsü Olga Sarrado, ülkede dördüncü haftasına giren şiddet olayları dolayısıyla yaklaşık 200 bin kişinin ülkesinden ayrılmaya zorlandığını ve güvenlik arayışıyla günlük sınır geçişlerinin arttığını belirtti.

Sudan'da savaşan tarafların insani ilkelere saygı taahhüdünü imzalamalarını olumlu karşılayan Sarrado, "Bunun, çok ihtiyaç duyulan insani yardımın güvenli bir şekilde ulaştırılmasına ve sağlık, su ve elektrik gibi temel hizmetlerin yeniden tesis edilmesine olanak sağlayacağını umuyoruz" dedi.

“GÖÇ ALAN ÜLKELER DE ZORLUK ÇEKİYOR”

İnsanı yardımın zorlu ve maliyetli olduğuna dikkat çeken Sarrado, mültecilerin ve yurda geri dönüp tekrar terk etmek zorunda kalanların sınır bölgelerinde çok ücra yerlere vardığını ve buralarda alt yapı tesisi ile hizmetlerin ya çok az olduğunu ya da bulunmadığını ifade etti.

Göç edenlerin sığındığı ülkelerin de iklim değişikliği ve gıda kıtlığından dolayı zorluk çektiğini vurgulayan BM sözcüsü, yaklaşan yağmur mevsiminin lojistik olarak yolları geçilmez hale getirebileceğini belirtti.

BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLARIN ÇOĞUNDA ŞİDDETLİ GIDA YETERSİZLİĞİ VAR

Sarrado'nun verdiği bilgiye göre Sudan'ın komşusu Çad'a son birkaç gündür 30 bin mültecinin ulaşmasıyla sayı 60 bine ulaştı ve gelenlerin yüzde 90'ını çocuk ve kadınlar oluşturuyor, aralarında çok sayıda hamile kadın da bulunuyor.

BM, yaşları altı ay ile beş arası değişen çocukların yüzde 20'sinde şiddetli gıda yetersizliği görülüğünü belirtiyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalar sebebiyle bu hafta içinde 750 kişi can verdi, 5 bin kişi yaralandı, 700 binden fazla kişi ise yerinden edildi.