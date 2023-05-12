Politika

Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın istifa ettiği bildirildi.
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türkiye Kızılay Kerem Kınık İstifa Deprem

HABER MERKEZİ

Türk Kızılay’dan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Yönetim Kurulu Kerem Kınık'ın talebiyle bugün olağanüstü toplandı.

Kurul, Kerem Kınık'ın istifasının ardından oy birliği ile olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.

2016’dan bu yana Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevini yürüten Kınık'ın istifasının ardından tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecek.

Kınık, 6 Şubat Maraş merkezli depremlerin ardından çadır satmasıyla gündeme gelmişti.

Bir süredir iktidar kanadından isimlerin de eleştirdiği Kınık için son açıklama dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti.

Erdoğan, "Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez. Süratle bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Kızılay’ın çadır dendiği zaman en küçük bir sıkıntısı olmaması gerekirdi" demişti.

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