Erdoğan: Akşener'i masaya döndürenle, İnce'yi çektiren aynı güçtür

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesinde İstanbul Sultangazi'de düzenlenen mitingde konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin konuşan Erdoğan şunları söyledi:

“Seçim günü yaklaştıkça karşımızdaki koalisyon masasının nasıl bir intikam duygusu ile hareket ettiği daha iyi anlaşılıyor. Eskiden kendi partilerinden aday yapıp karşılarına çıkan kişiye yapmadıkları zulmü bırakmadılar. Daha önce bu yöntemle siyasi partiler ele geçirilmişti. Şimdi de aynı yöntem ile devletin yönetimini ele geçirmek istiyorlar. Meral Hanım'ı masadan kalktığında üç günde tıpış tıpış oraya döndüren de, Muharrem İnce'yi adaylıktan çektiren de aynı güçtür. Kandil'i Bay Bay Kemal'in amigosu haline getiren de FETÖ'cüleri masanın kasetçisi haline getiren de aynı güçtür. Sanmayın ki o güç Kılıçdaroğlu'dur. Batı medyasını masanın basın bültenine dönüştüren de aynı güçtür. Sanmayın ki, bu güç Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu kişi her partiyi yenilgiden yenilgiye koşturan bir maşadır.”

Erdoğan, “Bay Bay Kemal'i önce CHP'ye genel başkan sonra karşımıza aday olarak çıkaranların amacı ayan beyan ortada değil mi? Bay Bay Kemal, ülke ve millet düşmanı kim varsa hepsinin desteğiyle yol yürüyor. Gezi ve 15 Temmuz'da neler yapılmışsa 14 Mayıs öncesinde de o yapılıyor” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NA RUSYA TEPKİSİ

Açıklamasında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenen Erdoğan şöyle devam etti:

“Bütün dergiler kapaklarında ne diyor 'Erdoğan gitmeli'. Ya size ne? Bu ifadeleri siz nasıl yazıyorsunuz? Kararını siz değil benim milletim verir. Bay Bay Kemal Rusya'ya da sataşmaya başladı. Türkiye'deki seçimleri Rusya yönlendiriyormuş, utan utan. Ben de kalkıp seçimleri ABD yönlendiriyor, Almanya, Fransa, İngiltere yönlendiriyor desem ne diyeceksin? Ben bunların ruhlarını okudum. 20 senedir bunlarla görüşüyorum. Aynı masalarda oturdum, konuşuyorum. Sen bunları nereden tanırsın? Bunlarda yalan bol. Londra'nın tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş. Senin gibi yalancıya para vermezler.”