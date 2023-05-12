‘Baas rejimi 1992’de Mitterrand’a Süleymaniye’de suikast girişiminde bulundu’

HABER MERKEZİ

Saddam Hüseyin dönemi Irak İstihbarat Servisi’nin ABD masası şefi Salim el-Cumeyli, Irak istihbaratının eski defterlerini Şarku’l Avsat’a açtı.

Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın Halepçe meselesini ve Irak'ın kimyasal silah kullanımını iddialarını destekledikten sonra eşi Danielle Mitterrand’a yönelik Bağdat’ın bir suikast girişiminde bulunduğunu belirtti.

Cumeyli, Temmuz 1992'de Süleymaniye Valiliği'ni ziyareti esnasında Halepçe Şehitleri Anıtı'na gitmek için kullanacağı yola patlayıcı yerleştirildiğini ancak Danielle Mitterrand’ın hayatta kaldığını söyledi.

Bombanın Mitterrand’ın arabasının yanında patladığını kaydeden Cumeyli, Daniel Mitterrand’ın 1991’deki Raperin’den önce Kürdistan'ı birkaç kez ziyaret ettiğini, ayaklanmadan sonra ise Kürdistan Bölgesi'ne ziyaretlerinin sayısının arttığını ifade etti.

Mitterrand’ın Kürdistan Bölgesi liderleriyle güçlü ilişkileri vardı.

El-Cumeyli, Bağdat’ın 1993 yılında Kuveyt'e yaptığı ziyaret sırasında eski ABD Başkanı George H. W. Bush’a suikast hazırlığı yaptığını söyledi. Olayın detayları ve kimlerin işin içinde olduğunu açıklayan Cumeyli, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'a füze saldırılarıyla karşılık verdiği suikast planının nasıl başarısız olduğunu anlattı.

Cumeyli, Saddam Hüseyin'in Jacques Chirac'ın Fransa'daki seçim kampanyasına mali destek sağladığını ifade etti. Cumeyli, Saddam’ın Pakistan Eski Başbakanı Benazir Butto'ya da benzer bir destek sağlayarak seçimleri kazanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Cumeyli, Saddam rejimin Suriye ordusunu Lübnan'dan çıkarmak amacıyla ilan ettiği ‘kurtuluş savaşı’ sırasında Lübnanlı General Mişel Avn'a nasıl mali ve askeri destek sağladığını anlattı. Cumeyli, “Saddam, İran-Irak savaşı sırasında Suriye'den Baniyas'a geçen Irak petrol boru hattını durdurduğu için Suriye Devlet Başkanı Hafız Esed'i cezalandırmaya karar verdi. Avn’a destek emri verdi ve biz de kendisine zırhlı araçlar, mühimmat ve 11 milyon dolar sağladık” ifadelerini kullandı.