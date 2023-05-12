The Guardian: Türkiye'deki seçimde kim kazanırsa kazansın, Suriyeliler kaybetmeye hazırlanıyor

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Independent Türkçe'nin The Guardian'a dayandırdığı haberinde, gazetenin İstanbul muhabiri Ruth Michaelson ve Suriyeli gazeteci Hüsam Hezaber'in kaleme aldığı "Erdoğan kalsa da gitse de Türkiye'deki Suriyeliler belirsiz bir gelecekle karşı karşıya" başlıklı haber yer aldı.

Haberde, Türkiye'de yaşayan yaklaşık 4 milyon Suriyeli göçmenin sınır dışı edilme tehlikesi altında olduğu savunuldu.

Analizde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçilmesi halinde göçmenleri iki yıl içinde ülkelerine göndereceğini vaat ettiğine dikkat çekilerek, "sosyal demokrat kimliğini öne çıkarmasına rağmen CHP'de göçmen karşıtlığının yüksek olduğu" iddia edildi.

"ERDOĞAN, ŞAM YÖNETİMİYLE İLİŞKİLERİ YENİDEN TESİS ETMEYE ÇALIŞIYOR"

CHP'nin hamlesine karşı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Şam yönetimiyle ilişkileri yeniden tesis etmeye çalıştığı yazıldı. Ancak Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ın, ocaktaki açıklamasında ülkedeki askerlerini çekmediği sürece Ankara yönetimiyle ikili ilişkilerin onarılmayacağını söylediği de hatırlatıldı.

Analizde, buna rağmen "Suriye yönetimiyle uzlaşma ihtimalinin, Erdoğan'ın Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönmelerinin güvenli olacağını savunmasına yettiği" değerlendirmesi yapıldı.

AK Parti iktidarının geçen yıl "gönüllü dönüş" programını başlatarak Suriyelileri ülkelerine gönderme sürecini hızlandırdığı da hatırlatıldı. Ayrıca ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) ekimde yayımladığı raporda, Türk yetkililerin Şubat-Temmuz 2022 döneminde Suriyelileri keyfi şekilde gözaltına alıp sınır dışı ettiği, bazı durumlarda da göçmenlere karşı güç kullandığı iddialarına yer verildi.

Yazıda, Suriyeli göçmenlerin geri gönderilmesinin hem CHP hem de AK Parti'nin seçim propagandasının önemli bir parçasını oluşturduğu vurgulanırken, "Türkiye pazar günü sandığa gittiğinde, Suriyeliler kim kazanırsa kazansın kaybetmeye hazırlanıyor" değerlendirmesine yer verildi.

"BU SEÇİMLER, TÜRKİYE'DEKİ TÜM SURİYELİLERİN KADERİNİ BELİRLEYECEK"

Guardian'ın görüştüğü Suriyeli göçmenlerden Rakkan Talib, Suriye'de güven içinde yaşamanın ancak Devlet Başkanı Beşar Esad'ın gitmesi halinde mümkün olacağını belirtti. Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrizor şehrinden 2014'te kaçarak Gaziantep'e gelen 26 yaşındaki gencin şu sözleri aktarıldı:

"Eğitimimi ve geleceğimi kaybettim. Buraya gelip güven içinde ve onurlu bir şekilde yaşamak için her şeyimi geride bıraktım. Şimdi de Esad'la ilişkileri düzeltmekten ve bizi Suriye'ye sınır dışı etmekten bahsediyorlar. Bu seçimler, benim ve Türkiye'deki tüm Suriyelilerin kaderini belirleyecek."

"KUYRUĞUNU KISTIRMIŞ BİR KAPLAN"

Gazeteci Ece Temelkuran da Guardian'da kaleme aldığı yazıda, seçimler için "Ülke yıllardır giydiği deli gömleğini nihayet yırtıp atabilir. Ancak rejim kazanırsa, bir zamanlar var olan ve ileride var olabilecek bir ülkenin yasını tutarız" ifadelerini kullandı.

Yazar, Erdoğan karşısında 2013'teki Gezi Parkı olaylarından bu yana bir araya gelen en büyük muhalefetin yer aldığını savunarak, pazar günü yapılacak seçimlerin "otokrasi ve demokrasi; zalimlik ve temel ahlak kuralları arasındaki bir çatışma olduğunu" ileri sürdü.

Temelkuran, muhalefetin radikal milliyetçilerle sosyal demokratları bir araya getirip Kürt seçmenlerin de desteğini kazandığına dikkat çekerek, Erdoğan'ı, "Kuyruğunu kıstırmış bir kaplan" diye niteledi.