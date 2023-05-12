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Peşmerge Gwêr’de DAİŞ’le çatıştı

K24 muhabiri, Keprani köyünde 5 DAİŞ’linin görüldüğünü kaydederek, Peşmerge’nin DAİŞ’le çatıştığını ifade etti.
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kürdistan DAİŞ Peşmerge Gwêr

ERBİL (K24)

Gwêr’in Keprani köyünde Peşmerge Güçleri ile DAİŞ mensupları arasında çatışma çıktı.

K24 muhabiri, Keprani köyünde 5 DAİŞ’linin görüldüğünü kaydederek, Peşmerge’nin DAİŞ’le çatıştığını ifade etti.

Çatışma seslerinin geldiği kaydedilirken, köylülerin de Peşmerge’ye yardım ettiği bildirildi.

K24’e konuşan Gwêr Beldesi Müdürü Mesud Nuri, DAİŞ’in dün Haşdi Şabi’ye saldırdığını ve 6 Haşdi Şabi üyesinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Nuri, DAİŞ’lilerin dün Keprani köyünden bir çobanı kaçırdığın bildirdi.

K24’e konuşan söz konusu köydeki Peşmerge Güçlerinin komutanı Salar Esad, DAİŞ’in güvenlik boşluğundan yararlandığını söyledi.

Esad, köyde şuan durumun sakin olduğunu ve gerekirse daha fazla Peşmerge gücünün bölgeye intikal edeceğini ifade etti.

 

 

 

 

 

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