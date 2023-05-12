Vatikan’ın Bağdat Büyükelçisi: Kürdistan Bölgesi-Vatikan ilişkileri güçlü

BARZAN (K24)

Vatikan’ın Bağdat Büyükelçisi Metja Lescovar, Barzanilerin Enfal Mezarlığının yüreğini sızlattığını söyledi.

Vatikan’ın Bağdat Büyükelçisi Metja Lescovar, Barzan’da Barzani Enfali’nde katledilenlerin mezarlarının bulunduğu yeri ziyaret etti.

K24’e konuşan Lescovar, Kürdistan Bölgesi'nde dini ve etnik grupların bir arada yaşamasının öneminden bahsederek, “Barzan'da iki şey dikkatimi çekti: Birincisi, son yüzyılda Kürt halkının çektiği acılar ve ödediği bedeller, ikincisi ise etkinliğin organize edilişi ve müzenin hazırlanışıydı. Ziyaretim çok anlamlıydı” dedi.

Barzani Enfali Mezarlığına gittiğini kaydeden Lescovar, burada içinin sızladığını belirtti.

Vatikanlı büyükelçi, “Kürdistan Bölgesi ziyaretim kısa olsa da gördüklerim bana dinlerin ve milletlerin bir arada yaşamasının ne kadar önemli olduğunu hatırlattı” ifadelerini kullandı.

"Geçmişte yaşananların bir daha yaşanmaması için her şeyi yapmalıyız” diyen Kürdistan Bölgesi ile Vatikan arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu vurguladı.

Lescovar, "Papa'nın daha önce burayı ziyaret etmesi ve Kürdistan Bölgesi Başkanı'nın Vatikan'a gitmesi ilişkilerimizin gücünün bir göstergesidir” dedi.