Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu mitinglere çelik yelek giyerek çıktı

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast iddiaları önlemlerin artırılmasına sebep oldu.

Samsun mitinginde konuşma yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla korunan Kılıçdaroğlu'nun çelik yelek giydiği görüldü. Ankara mitinginde de benzer görüntüler kaydedilirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sahneye çelik yelek giyerek çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun güvenliğini sağlayan ekip, 'ciddi bir istihbarat' nedeniyle 'çelik yelek' önlemini devreye soktu ve koruma sayısı artırıldı.

Daha önce bu yönde talepleri geri çeviren Kılıçdaroğlu'nun bu kez yeleği giydiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun ardından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da çelik yelek giyerek kürsüye çıktığı görüldü.

Ankara mitinginde seslenen İmamoğlu, ceketini çıkardığı sırada çelik yelek giydiği anlaşıldı.