Peşmerge Bakanlığı: Gwêr’de DAİŞ’e operasyon düzenledik

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı, Gwêr’in Keprani köyünde DAİŞ’e yönelik operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Peşmerge Bakanlığı’nın açıklamasında Peşmerge’nin 21. Piyade Tugayı'nın DAİŞ’e 2 operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

DAİŞ’lilerin dün Irak ordusu mevzilerine saldırmasının ardından, DAİŞ’lilerin Peşmerge Güçlerinin sınırlarına da sızdığından şüphelenildiğinin kaydedildiği açıklamada, Peşmerge’nin arama tarama operasyonu başlattığı ifade edildi.

Sabah 10:30’da sona eren operasyonun ardından öğleden sonra tekrar bir operasyonun başlatıldığının bildirildiği açıklamada, Peşmerge’nin bölge halkının güvenliği için her türlü çabayı göstereceği vurgulandı.

Öte yandan K24 muhabiri, Keprani köyünde 5 DAİŞ’linin görüldüğünü kaydederek, Peşmerge’nin DAİŞ’le çatıştığını ifade etti.

Çatışma seslerinin geldiği kaydedilirken, köylülerin de Peşmerge’ye yardım ettiği bildirildi.

K24’e konuşan Gwêr Beldesi Müdürü Mesud Nuri, DAİŞ’in dün Haşdi Şabi’ye saldırdığını ve 6 Haşdi Şabi üyesinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Nuri, DAİŞ’lilerin dün Keprani köyünden bir çobanı kaçırdığın bildirdi.

K24’e konuşan söz konusu köydeki Peşmerge Güçlerinin komutanı Salar Esad, DAİŞ’in güvenlik boşluğundan yararlandığını söyledi.

Esad, köyde şuan durumun sakin olduğunu ve gerekirse daha fazla Peşmerge gücünün bölgeye intikal edeceğini ifade etti.