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Kanada’nın Bağdat Büyükelçisi: Barzani Ulusal Müzesi, Kürdistan'ın geleceği için mesaj taşıyor

K24’e konuşan Galliga, Kürdistan Bölgesi ile askeri ve insani koordinasyonun yanı sıra ticaret, eğitim ve iklim alanlarında da ilişkiler kurmayı beklediklerini söyledi.
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Gregory Galliga
Gregory Galliga
kürdistan Gregory Galliga Kanada Barzani Ulusal Müzesi

BARZAN (K24)

Kanada’nın Bağdat Büyükelçisi Gregory Galliga, Barzani Ulusal Müzesi’nin Kürdistan'ın geleceği için bir mesaj taşıdığını söyledi.

Barzani Ulusal Anıtı ve Müzesi’nin açılışına katılan Kanada’nın Bağdat Büyükelçisi Gregory Galliga, söz konusu önemli olduğunu ve müzenin Kürdistan Bölgesi’nin geleceğiyle ilgili mesaj taşıdığını belirtti.

K24’e konuşan Galliga, Kürdistan Bölgesi ile askeri ve insani koordinasyonun yanı sıra ticaret, eğitim ve iklim alanlarında da ilişkiler kurmayı beklediklerini söyledi.

Kanadalı büyükelçi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu milli ve kültürel müzenin açılışına katılmamız önemliydi. Mustafa Barzani'yi onuruna düzenlenen etkinlik, Kürdistan Bölgesi ile ilgili bir gelecek mesajı taşıyordu. Aynı zamanda birlikte çalışmanın önemini vurgulanıyordu.

Kanada'nın Kürdistan Bölgesi'yle büyük bağları var. Askeri desteğimizin yanı sıra elbette insani yardım da yapıyoruz. Çevre, ticaret ve eğitim alanlarındaki koordinasyonumuzu artırmayı dört gözle bekliyoruz."

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