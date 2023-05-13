Politika

ABD Donanması: Hürmüz Boğazı'nda İran’a karşı devriyeleri artıracağız

ABD Donanması, İran’ın son zamanlarda ticari gemilere el koyması üzerine Hürmüz Boğazı'ndaki devriyeleri artırmak amacıyla bölge ülkeleriyle çalıştıklarını açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
ortadoğu ABD ABD Donanması 5 filo İran Hürmüz Boğazı

HABER MERKEZİ

İran’ın Hürmüz Boğazı'nda yakıt tankerlerine el koymasının ardından ABD'den hamle geldi.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'ndan (NAVCENT) yapılan yazılı açıklamada, “İran'ın son zamanlarda yasa dışı şekilde ticari gemilere el koyması sonrasında ABD 5. Filosu, bölgedeki müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte gemi ve uçak devriyelerinin artırılmasını sağlamak için çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Artırılan devriyelerin yanı sıra ABD 5. Filosu, Uluslararası Deniz Güvenliği ve Avrupa Hürmüz Boğazı Deniz Güvenliği gibi uluslararası deniz güvenliği işbirliğini güçlendiriyor” bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanı, 5. Filo ve Birleşik Deniz Görevleri Komutanı Tümamiral Brad Cooper, “İran'ın haksız, sorumsuz ve yasa dışı şekilde ticari gemilere el koyması ve tacizleri durmalıdır. ABD 5. Filosu ve ortaklarımız, bu kritik sularda seyir haklarını koruma konusunda kararlıdır" değerlendirmesinde bulundu.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv