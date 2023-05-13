ABD Donanması: Hürmüz Boğazı'nda İran’a karşı devriyeleri artıracağız

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İran’ın Hürmüz Boğazı'nda yakıt tankerlerine el koymasının ardından ABD'den hamle geldi.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'ndan (NAVCENT) yapılan yazılı açıklamada, “İran'ın son zamanlarda yasa dışı şekilde ticari gemilere el koyması sonrasında ABD 5. Filosu, bölgedeki müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte gemi ve uçak devriyelerinin artırılmasını sağlamak için çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Artırılan devriyelerin yanı sıra ABD 5. Filosu, Uluslararası Deniz Güvenliği ve Avrupa Hürmüz Boğazı Deniz Güvenliği gibi uluslararası deniz güvenliği işbirliğini güçlendiriyor” bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanı, 5. Filo ve Birleşik Deniz Görevleri Komutanı Tümamiral Brad Cooper, “İran'ın haksız, sorumsuz ve yasa dışı şekilde ticari gemilere el koyması ve tacizleri durmalıdır. ABD 5. Filosu ve ortaklarımız, bu kritik sularda seyir haklarını koruma konusunda kararlıdır" değerlendirmesinde bulundu.