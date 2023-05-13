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MSB, PKK’nin açtığı ateşte bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı

Kürdistan Bölgesi sınırlarında devam eden operasyonlarda 1 Türk askerinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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türkiye Pençe-Kilit PKK

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sürdürülen “Pençe-Kilit” operasyonunda PKK mensuplarının taciz atışı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ölen askerin Hatay'ın Hassa ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

MSB’den yapılan ikinci bir açıklamada ise söz konusu operasyon bölgesinde düzenlenen saldırıda, 2 PKK’linin öldürüldüğü ifade edildi.

“Pençe-Kilit” operasyonu 18 Nisan 2022’de Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılmıştı.

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