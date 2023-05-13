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Batman’da silahlı kavga: 1 ölü

Batman’da iki grup arasında çıkan tartışmada kafasından vurularak ağır yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti.
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Batman
Batman
kürdistan Batman silahlı kavga

HABER MERKEZİ

Olay, Batman-Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 31 yaşındaki Ö.T, silahla kafasından vuruldu. Yaralanan şahıs, kendisine isabet eden mermiyle yere yığıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Ö.T, sağlık ekiplerince İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki Ö.T tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (Kaynak: İHA)

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