Kültür-Sanat

Kakeyi Kürtler ‘Kale Yoğurdu’ töreninde bir araya geldi

Halepçe’nin Hawar köyündeki Kakeyi Kürtler, kutsal olarak kabul ettikleri ‘Bağış Günü’ kapsamında gerçekleştirdikleri ‘Kale Yoğurdu’ töreninde bir araya geldi.
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HALEPÇE (K24)

Halepçe’nin Hawar köyündeki Kakeyi Kürtler, “Bağış mutluluğun anahtarıdır” başlığı altında Bağış Günü’nü kutladı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Kale Yoğurdu” töreninde konuklara yoğurt ikram edildi.

Çeşitli dini ritüel ve müzik dinletilerinin icra edildiği etkinlikte konuşan Asi Fayeq adlı koordinatör, her bahar mevsiminde bu etkinliğin yapıldığını söyledi ve Kakeyi Kürtler arasındaki bağın güçlendirildiğini ifade etti.

“Bu etkinlik, bir aile olduğumuzu gösteriyor” diyen Fayeq, “Bağış Günü, tarihi yıllar öncesine dayanan Halepçe kentinin Hawar ve Hawarekon köylerindeki Kakeyilerin özel günlerinden biridir” ifadelerini kullandı.

Kakeyi Kürtler açısından törene katılımın önemine de dikkat çekildi.

 

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