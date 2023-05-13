Beyaz Saray: Özgür ve adil bir seçim görmek istiyoruz

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Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada, “Türkiye’de takdir ettikleri bir demokrasi geleneği olduğunu ve ülkenin demokratik kurumlara sahip olduğunu” söyledi.

İçişleri Bakanı ve AK Parti milletvekili adayı Süleyman Soylu, ABD’nin seçimlere müdahale ettiğini iddia etmiş ve daha önceki bir açıklamasında 14 Mayıs seçimlerini Batı’nın darbe girişimi olarak nitelemişti.

John Kirby’ye basın mensuplarıyla düzenlediği toplantıda, Türkiye’deki seçimlerin adil ve özgür olup olmayacağı konusunda, “Bazıları Erdoğan'ın otokratik eğilimleri olduğunu ve muhalefetin adayının Türkiye için daha demokratik bir gelecek sunmaya çalıştığını söylüyor. Seçimler yaklaşırken bu konuda endişeleriniz var mı?” sorusu yöneltildi.

Kirby, “Türkiye'nin gurur verici demokratik kurumları var ve geleceklerine karar vermeyi Türk halkına bırakacağız. Açıkçası seçimler ve adayların kendileri hakkında yorumlara kesinlikle girmiyoruz. Buna Türk halkı karar verecektir. Türkiye'de hepimizin takdir ettiği bir demokrasi geleneği var” yanıtını verdi.

“Türk halkının kendi kararlarını verme ve bu kararlarını ifade etmelerine saygı göstereceklerini” kaydeden John Kirby, “Daha önce de söylediğimiz gibi, orada (Türkiye’de) ve dünyanın her yerinde demokrasilerde elbette özgür ve adil seçimler görmek istiyoruz. Türk halkı sandığa giderken kararını kendisi verecektir. Bu konuda en uygun yaklaşım budur” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan geçen hafta yapılan açıklamada, Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerden çıkacak sonucun ikili ilişkileri etkilemeyeceği kaydedilmişti. (Kaynak: VOA Türkçe)