Irak Başbakanı Sudani Musul’da Ezidi Ruhani Meclisi’yle görüşecek

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Ezidi Ruhani Meclisi Danışmanı Suud Misto, Sudani’nin bugün Ezidi Ruhani Meclisi’yle yapacağı görüşmede Şengal ve Ezidilerin durumu ile göçmenlerin evlerine dönüşü konularının ele alınacağını söyledi.

Irak Başbakanı Sudani’nin ayrıca Şengal’e de ziyarette bulunması bekleniyordu ancak K24’e bilgi veren kaynaklar, bazı grupların protesto gösterisi düzenleyeceği ihbarı üzerine ziyaretin iptal edildiğini belirtti.

İki gündür Musul’da bulunan Sudani, kentin güvenlik ve idari yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştiriyor.

Sudani’nin ofisinden de ziyarete ilişkin bir açıklama yapıldı.

Musul’un merkezini oluşturduğu Ninova vilayetini “Küçük Irak” olarak niteleyen Sudani, vilayette farklı etnik, dini ve mezhebi toplulukların yaşadığına dikkat çekti.

Sudani, vilayette ekonomik altyapının oluşturulmasına başlanacağını ve güvenlik ve istikrar merkezine dönüşeceğini belirtti.