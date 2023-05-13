Politika

Irak Başbakanı Sudani Musul’da Ezidi Ruhani Meclisi’yle görüşecek

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Musul’da Ezidi Ruhani Meclisi’yle görüşecek.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Muhammed Şiya Sudani Ezidi Ruhani Meclisi Musul

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Ezidi Ruhani Meclisi Danışmanı Suud Misto, Sudani’nin bugün Ezidi Ruhani Meclisi’yle yapacağı görüşmede Şengal ve Ezidilerin durumu ile göçmenlerin evlerine dönüşü konularının ele alınacağını söyledi.

Irak Başbakanı Sudani’nin ayrıca Şengal’e de ziyarette bulunması bekleniyordu ancak K24’e bilgi veren kaynaklar, bazı grupların protesto gösterisi düzenleyeceği ihbarı üzerine ziyaretin iptal edildiğini belirtti.

İki gündür Musul’da bulunan Sudani, kentin güvenlik ve idari yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştiriyor.

Sudani’nin ofisinden de ziyarete ilişkin bir açıklama yapıldı.

Musul’un merkezini oluşturduğu Ninova vilayetini “Küçük Irak” olarak niteleyen Sudani, vilayette farklı etnik, dini ve mezhebi toplulukların yaşadığına dikkat çekti.

Sudani, vilayette ekonomik altyapının oluşturulmasına başlanacağını ve güvenlik ve istikrar merkezine dönüşeceğini belirtti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv