YSK: Muharrem İnce’ye verilen oylar geçerli sayılacak

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Oy birliği ile sayın Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin geçerli olduğu ve Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli oy olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır" dedi.

Muharrem ince, adaylıktan çekildiğini açıkladığı konuşmasında "Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın" ifadelerini kullanmıştı.