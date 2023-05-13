Spor

Barcelona kritik maça çıkıyor: Yarın zaferini ilan edebilir

Katalan devi Barcelona, yarın Espanyol'u yenerse, ligin bitimine 4 hafta kala zaferini ilan edecek.
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avrupa Barcelona La Liga

HABER MERKEZİ

La Liga'da şampiyonluk kupası 3 yıl sonra Barcelona'ya dönmeyi bekliyor.

Efsanesi Xavi yönetiminde yeniden zirveye yerleşen Katalan devi, pazar günü Espanyol'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.

Futbolcuyken 8 kez kupayı kaldıran Xavi, teknik direktör olarak kazanacağı ilk zaferden önce temkinli.

Son 3 sezonda La Liga'ya 2 kez Real Madrid'e, 1 kez Atletico Madrid'e kaptıran Barcelona 2022 önemli transfer hamleleri yapmıştı.

Barcelona kalan 5 haftada şampiyonluğunu ilan ettikten sonra, ses getirecek bir imza için bekleyişe geçecek.

Paris Saint Germain'den ayrılacak Messi'yi kulübe döndürmeyi hedefleyen Katalan devi, Arjantinli yıldızın Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı tekliflere vereceği yanıtı bekliyor.

Bayern Münih'ten 45 milyon euroya transfer edilen Robert Lewandowski, 19 golle gol krallığına en yakın isim.

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