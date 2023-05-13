Esad: Türkiye'deki seçimleri kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum

HABER MERKEZİ

Beşar Esad, Filistinli gazeteci Abdulbari Atwan ile gerçekleştirdiği söyleşide Türkiye'ye yönelik mesajlar gönderdi.

Atwan, söz konusu görüşmeyi şahsi internet platformu Raialyoum'dan yayınladı.

Marbuta Haber'in aktardığına göre Esad, bu ay Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek Arap Birliği zirvesine katılacağını bildirdi.

Esad, Türkiye-Suriye ilişkilerine değinerek, "Suriye'den tam çekilme olmaksızın Erdoğan ile görüşmenin mümkün olmayacağını" dile getirdi.

Beşar Esad, "Tüm Türk güçlerinin Suriye'den çekilmesi ve bu çekilmenin tam olması gerekir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAM"

Türkiye'deki seçimlere dikkat çeken Esad, "Ben Türkiye'nin iç işlerine karışmam ve seçimlerde kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum. Benim için önemli olan, seçilen kişinin Suriye ile iyi ilişkiler kurması, ilişkileri geliştirmesi ve Suriye’den çekilmenin gerçekleşmesidir" dedi.

Esad, “Suriye'nin yeniden ayağa kalkması” için çalıştıklarını kaydederek, "Biz ülkemizde kendi işimize bakıyoruz, çalışıyoruz, birçok komploya ve saldırıya karşı koyuyoruz. Bize elini uzatana da hoş geldin deriz" diye konuştu.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI: SOMUT ADIMLAR ATILMASI GEREKİYOR

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, geçtiğimiz günlerde Türkiye-Suriye arasında normalleşme sürecinin ilerleyebilmesi için Türk askerlerinin Suriye'deki varlığının sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, bunun için "somut adımlar" atılması gerektiğini söylemişti.

Mikdad, "Bizim için asıl amacın Suriye topraklarındaki yasadışı askeri varlığı ne şekilde olursa olsun sona erdirmek olduğu ve bunun elbette Türk kuvvetlerini de kapsadığı herkes için netleşti. Bu konuda ilerleme kaydedilmeden, yerimizde saymaya devam edeceğiz ve gerçek sonuçlara ulaşamayacağız. Her durumda geri çekilme konusunda çalışmaya, talep etmeye ve ısrar etmeye devam edeceğiz" demişti.