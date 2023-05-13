Politika

Sudani, Ezidi Ruhani Meclisi’yle görüştü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani bugün Musul’da Ezidi Ruhani Meclisi yetkilileriyle görüştü.
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Irak Ezidi Ruhani Meclisi Muhammed Şiya Sudani

MUSUL (K24)

Sudani Musul’da Ezidi Miri Hazım Tahsin Beg, Ezidi Dini Baba Şeyhi Ali İlyas Heci ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşme sonrası yapılan açıklamaya göre Sudani, Irak toplumu ve halkının bir parçası olan Ezidi inancı nesilleriyle gurur duyduğunu söyleyerek, terörle mücadelede Irak’taki Ezidilerin ulusal duruşunu takdir etti.

Sudani, hükümetin Ezidi Kürtlerin haklarını destekleyeceği vurgusu yaparak, hizmet ve ekonomik altyapıyı güçlendirerek bölgelerini yeniden inşa edeceğini ve evlerini terk etmek zorunda kalan ailelerin dönüşlerini sağlayacaklarını ifade etti.

Mir Hazım Tahsin Beg ve beraberindeki heyet de Irak Başbakanı’na, hükümetin Ezidi inancı nesillerine liderlik, Ezidi yeni yılının resmi tatil ilan edilmesi ve Ezidilere ait toprakların tapulanması adımlarından dolayı teşekkür etti.

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