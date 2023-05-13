Ukrayna'da, Hmelnitskiy bölgesindeki kritik tesiste yangın çıktı

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Ukrayna’nın Hmelnitskiy bölgesindeki kritik tesislerden birinde yangın çıktığı bidirildi.

Hmelnitskiy Belediye Başkanı Aleksandr Simçişin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda bölgedeki kritik bir altyapı tesisinde yangın çıktığını duyurdu.

Simçişin “Yangın devam ediyor” diye yazdı.

Ayrıca belediye başkanına göre, Hmelnitskiy'de idari binalar ve endüstriyel tesisler hasar gördü.

Sabah erken saatlerde, bölgesel askeri yönetim, Hmelnitskiy bölgesindeki kritik bir altyapı tesisinde patlamalar olduğunu duyurmuştu. Ne tür bir tesis olduğu hakkında bilgi vermeyen askeri yönetim, sadece ‘yerleşim yerlerinin dışında’ bulunduğu bilgisini geçmişti. Yangının görüntüleri ‘Strana’ sitesinde yayınlanmıştı.