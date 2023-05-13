Erdoğan: Bu işi ilk turda bitireceğiz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesinde İstanbul’un Ümraniye ve Sancaktepe ilçelerindeki mitinglerinin ardından Beyoğlu'nda bir miting yapıyor.

Erdoğan, seçimi ilk turda kazanacaklarını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ümraniye'nin ardından yaptığı Sancaktepe'tepe vatandaşlarla bir araya geldi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Bay Bay Kemal Diyarbakır annelerini kaç kere ziyaret ettin. Onların yavrularını dağa kaçıranlarla utanmadan seçime giriyorsun. Bay Bay Kemal'in yanında kimler var. Kandil var. Sen bunun hesabını Allah'a nasıl vereceksin? Ülkemin asil annelerini buradan saygıyla selamlıyorum.Cennet annelerin ayağının altında. Biz aile diyoruz, CHP ne diyor LGBT, İYİ Parti ne diyor LGBT, HDP ne diyor LGBT, LGBT AK Parti'nin, MHP'nin Cumhur İttifakı'nın semtine yaklaşır mı? Bunlar LGBT'ci. Biz hamdolsun ailenin kutsiyetine inandığımız için burada farklı bir düşünce ile devam ediyoruz. Milliyiz, yerliyiz ve ailenin kutsiyetine inanıyoruz.

Rabbim bizlere annelerin hayır dualarını alacak bir hayatı nasip eylesin. Türkiye olarak stratejik bir bölgedeyiz. Enerji kaynaklarının geçiş güzergahındayız.

Son olarak 15 Temmuz gecesi içimizdeki hainleri üzerimize salarak vatanımızı işgal etmeye yeltendiler. Hamdolsun buna da müsaade etmedik. Yıllarca bizi terörle oyaladılar. Yıllarca bizim enerjimizi, kaynaklarımızı heba ettiler.

Bizim için Türk ne ise Kürt de odur. Kürt ne ise Türk de odur. Cudi'de bunları gömdük mü, Gabar'da gömdük mü, Bestler Deresi'nde gömdük mü? Şimdi bay bay Kemal, dirsek tutuştuğu bu malum yapıyla halen yürümekten bahsediyor mu? Bunları yarın sandıklara gömüyor muyuz? Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100.yılı olan 2023 yılı içinde tek bir eli kanlı terörist bırakmamaktır. Ülkemizi böldürtmeyeceğiz.

Tüm bu pazarlıklar buz dağının görünen yüzüdür. Yarın millet oy verecek fakat daha hiç kimse bay bay Kemal ile bölücü terör örgütü arasında hangi anlaşmaların yapıldığını bilmiyor. Bay bay Kemal 10 yıl sonra 17-25 Aralık kumpasındaki rolünü itiraf etti. Sırf cumhurbaşkanı adayı oldu diye Muharrem İnce'ye atılan iftiraların, baskı ve zorbalıkların failleri de ortaya çıkacaktır. Biz her fırsatta gerçek yüzlerini milletimize anlatmaya devam edeceğiz.

Gençlerimizi üzerinde gururla yaşayabileceği bir ülke bırakmanın gayretinde olduk."