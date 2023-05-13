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Rusya’da savaş uçağı ile helikopter düştü

Helikopterin, motorunun alev alması sonucu düştüğü öne sürüldü.
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dünya Rusya Bryansk Su-34 Mi-8

HABER MERKEZİ

Rusya'nın Bryansk bölgesinde "Su-34" tipi savaş uçağı ile "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü bildirildi.

Rus TASS haber ajansının yerel acil servis yetkililerine dayandırdığı haberde, Bryansk bölgesinde "Mi-8" tipi helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haberde helikopterin, motorunun alev alması sonucu düştüğü öne sürüldü.

Ayrıca aynı bölgedeki Ukrayna sınırı yakınlarında Su-34 savaş uçağı da düştü, uçakta bulunanların akıbetine ilişkin açıklama yapılmadı.

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