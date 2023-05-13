Spor

Bayern Münih, Schalke 04’e acımadı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, kümede kalma mücadelesi veren Schalke 04’ü 6-0 yendi.
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avrupa Bayern Münih Schalke 04 Bundesliga

HABER MERKEZİ

Bundesliga’nın 32'nci haftasında Allianz Arena'da Schalke 04’u konuk eden Bayern Münih, 21'inci dakikada Thomas Müller ve 29'uncu dakikada penaltıdan Joshua Kimmich’in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Bavyera ekibi 50'inci ve 65'inci dakikalarda Serge Gnabry, 80'inci dakikada Mathys Tel ve 90+2'nci dakikada Noussair Mazraoui ile 4 gol daha buldu ve müsabakadan 6-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 68’e çıkardı ve bir maç eksikle 64 puanı bulunan Borussia Dortmund’un önünde liderliğini sürdürdü.

Ligden düşme hattında bulunan Schalke 04 ise 30 puanda kaldı ve bir maç fazlasıyla 16'ncı sıraya geriledi.

Bundesliga’da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Union Berlin sahasında Freiburg’u 4-2, Eintracht Frankfurt sahasında Mainz 05’i 3-0, Wolfsburg sahasında Hoffenheim’i 2-1 ve Bochum sahasında Augsburg’u 3-2 mağlup etti.

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