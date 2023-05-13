ERBİL (K24)

Paris Kürt Enstitüsü’nün kurucusu Joyce Blau’nun Kürt mücadelesine verdiği desteğe saygı olarak Erbil Kalesi’nde Joyce Blau Kütüphanesi açıldı.

Erbil Kalesi’ndeki Joyce Blau Kütüphanesi’nin açılışına Erbil Valisi Omed Xoşnaw, Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Oliver Decottigiens, Paris Kürt Enstitüsü Başkanı Kendal Nezan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti Fransa Temsilcisi Ali Dolameri ve bir grup Fransız akademisyen katıldı.

Fransa’nın Erbil Başkonsolosluğu tarafından gerçekleştirilen açılışa dil bilimci Joyce Blau da katıldı.

Sorbonn Üniversitesi’nde Kürtçe üzerine doktora yapan Blau, aynı üniversitede Kürtçe dersleri veriyor.

Paris Kürt Enstitüsü’nün kurucularından olan Blau, Kürtçe/Fransızca/İngilizce sözlük başta olmak üzere çok sayıda kitap kaleme aldı.

Blau, Kurmanci ve Sorani lehçeleriyle ilgili yazdığı makalelerle de biliniyor.