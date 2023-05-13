Kremlin: Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması Atatürk'ün vizyonuna aykırı

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Türkiye muhalefetinin seçimlere müdahale suçlamalarını kesinlikle kabul etmediğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale edildiği yönündeki iddiasına yanıt veren Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova’nın Türk halkının yapacağı seçimi saygı ile karşılayacağını vurgulayarak Rusya’nın Türkiye muhalefetinin seçimlere müdahale suçlamalarını kesinlikle kabul etmediğini söyledi.

‘Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasının Türkiye’de çok ses getirdiğini’ kabul eden Peskov, “Türkiye'deki seçimlere müdahale suçlamalarını kesinlikle reddettiğimizi hemen belirttik. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz” vurgusunu yaptı.

Kremlin Sözcüsü, “Muhalefet lideri, (Rus müdahalesine dair) elinde kanıt olduğunu söyledi, şimdiye kadar onları sunmadı. Bunu yapamayacağından eminiz, çünkü aslında (kanıt) yok” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın genel olarak Türkiye muhalefetinin bu açıklamasından son derece hayal kırıklığına uğradığını dile getiren Peskov, kendisini (Mustafa Kemal) Atatürk'ün doğrudan takipçisi olarak tanımlayanın muhalefet partisi olduğuna dikkat çekti.

Peskov, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve modern Türkiye'nin dış politika vizyonunun mimarı olan Atatürk'ün Rus-Türk ilişkilerinin gelişmesinin inanmış bir destekçisi olduğunu, dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerimizin temellerinin Atatürk zamanında atılmış olduğunu hatırlamak yerinde olacak” dedi ve şöyle devam etti:

“Sayın Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklaması, Atatürk'ün bu vizyonuna aykırı olduğu ortada.”