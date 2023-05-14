ABD’den Türkiye’deki seçimlere ilişkin açıklama: Washington taraf tutmuyor

HABER MERKEZİ

ABD, bugün Türkiye’de yapılan seçimlere ilişkin açıklama geldi.

Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Türkiye’nin uzun süredir Amerika’nın müttefiki olduğunu ve Washington’ın da seçimleri yakından takip ettiğini belirtti.

Sözcü, Amerika’nın seçimlerde taraf tutmadığını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Bizim tek ilgimiz demokrasi süreci ki bu süreç özgür ve adil olmalı. Türk yetkililerin seçimi demokratik gelenekleri ve kanunları çerçevesinde ele alacaklarına güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü İstanbul’daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Biden Erdoğan’ı devirin emrini verdi, bunu biliyorum. Bütün halkım bunu biliyor. Eğer durum buysa sandıklar yarın Biden’a da bir karşılık verecek” demişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin demokratik kurumları olduğuna dikkati çekmiş ve ülkenin geleceğine Türk halkının karar vereceğini söylemişti.

Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’de takdir ettikleri bir demokrasi geleneği olduğunu ve ülkenin demokratik kurumlara sahip olduğunu vurgulamıştı.

İçişleri Bakanı ve AK Parti'nin milletvekili adayı Süleyman Soylu da bir süre önce ABD’nin seçimlere müdahale ettiğini iddia etmiş ve daha önceki bir açıklamasında 14 Mayıs seçimlerini Batı’nın darbe girişimi olarak nitelemişti. (Kaynak: VOA Türkçe)