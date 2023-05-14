Genel

Fransa'da 2 kente silahlı saldırı: 5 yaralı

Fransa'nın Villerupt ve Audun-le-Tiche kentlerinde gerçekleşen silahlı saldırılar sonucu 5 kişi yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Villerupt Audun-le-Tiche Fransa

HABER MERKEZİ

Fransa'nın Villerupt ve Audun-le-Tiche kentlerinde silahlı saldırı gerçekleşti.

Fransız basınında yer alan habere göre, önce Villerupt kentinde silahlı bir kişinin, park halindeki araçların içindeki gençlere ateş açtı.

Saldırı sonucu 3'ü ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Saldırgan arabayla olay yerinden kaçtı.

Villerupt kentine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Audun-le-Tiche kentinde de bir kişi daha silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Yaralılar farklı hastanelere kaldırılırken, bu saldırıların uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv