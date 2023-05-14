Eurovision 2023'ün birincisi İsveç oldu

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Bu yıl 67’ncisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nı, Tattoo isimli şarkısıyla İsveç’i temsil eden Loreen kazandı.

2012 yılında Bakü'de düzenlenen yarışmada Euphoria ile galip gelen Loreen, Tattoo şarkısıyla topladığı 583 puanla Eurovision 2023’ün de galibi oldu.

Rusya’nın işgali nedeniyle 2022’nin kazananı Ukrayna yerine yarışmaya İngiltere’nin Liverpool kenti ev sahipliği yaptı.

Finlandiya’yı temsil eden Kaarija, Cha Cha Cha isimli şarkıyla 526 puan toplayarak ikinci geldi. İsrail ise Noa Kirel’in Unicorn şarkısıyla üçüncülüğü elde etti. Yarışmanın dördüncüsü İtalya, beşincisi ise Norveç oldu.

2003 yılında yarışmada birinci gelen Türkiye, 2012’den beri yarışmaya katılmıyor.

Kuliste BBC’ye konuşan Loreen, “Her şey fazlasıyla gerçek üstü. Bu performansı altı aydan fazla zamandır yaşıyorum” dedi.

İsveç, dünyaca ünlü müzik grubu ABBA’nın Eurovision zaferinin 50’nci yılında yarışmaya ev sahipliği yapacak.