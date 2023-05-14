Kültür-Sanat

Eurovision 2023'ün birincisi İsveç oldu

Loreen, Tattoo şarkısıyla topladığı 583 puanla Eurovision 2023’ün de galibi oldu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Loreen
Loreen
dünya Loreen Tattoo Eurovision 2023 İsveç

HABER MERKEZİ

Bu yıl 67’ncisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nı, Tattoo isimli şarkısıyla İsveç’i temsil eden Loreen kazandı.

2012 yılında Bakü'de düzenlenen yarışmada Euphoria ile galip gelen Loreen, Tattoo şarkısıyla topladığı 583 puanla Eurovision 2023’ün de galibi oldu.

Rusya’nın işgali nedeniyle 2022’nin kazananı Ukrayna yerine yarışmaya İngiltere’nin Liverpool kenti ev sahipliği yaptı.

Finlandiya’yı temsil eden Kaarija, Cha Cha Cha isimli şarkıyla 526 puan toplayarak ikinci geldi. İsrail ise Noa Kirel’in Unicorn şarkısıyla üçüncülüğü elde etti. Yarışmanın dördüncüsü İtalya, beşincisi ise Norveç oldu.

2003 yılında yarışmada birinci gelen Türkiye, 2012’den beri yarışmaya katılmıyor.

Kuliste BBC’ye konuşan Loreen, “Her şey fazlasıyla gerçek üstü. Bu performansı altı aydan fazla zamandır yaşıyorum” dedi.

İsveç, dünyaca ünlü müzik grubu ABBA’nın Eurovision zaferinin 50’nci yılında yarışmaya ev sahipliği yapacak.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv